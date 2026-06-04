Adana'da saman yüklü pikap alev aldı, sürücü ve yanındakiler son anda kurtuldu

Adana'da korkutan kaza...

Kozan ilçesinde saman balyası taşıyan pikabıyla, yanında bulunan iki arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan Bünyamin Avuklu’nun aracında yangın çıktı.

Trafikte seyreden diğer sürücülerden birinin aracı durdurarak yangını fark ettirmesi üzerine araçtakiler hızla dışarı çıktı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Bünyamin Avuklu, "Bir araç yanımıza geldi ve 'Arabanız yanıyor' diye uyardı. Araç bir anda alev aldı. Canımızı zor kurtardık. Bizi başka bir sürücü uyardı" dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yolu trafiğe kapatıp yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Saman balyalarının tamamen yandığı olayda araçta da büyük çapta hasar oluştu.

KARA YOLU YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Soğutma çalışmalarında iş makineleri kullanılırken, ekipler tarafından yolda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.