Adana'da Seyhan Nehri'nde kirlilik: Vatandaşlar tepki gösterdi

Adana'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Seyhan Nehri kıyısında biriken plastik şişeler, pet bardaklar ve çöpler kentin imajını olumsuz etkiliyor.

Çevre kirliliği nedeniyle turistlerin Adana hakkında yanlış bir izlenime kapıldığını belirten vatandaşlar, nehir ve parkların yerli ile yabancı ziyaretçilere yakışır bir hale getirilmesi için belediye ekiplerinin acilen duruma el atmasını istiyor.

"YABANCILAR GELİYOR, ADANA'YI BÖYLE TANITMAK KÖTÜ"

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Adana'yı ziyarete gelen Mehmet Can, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok olduğunu ifade etti.

Kentin tanıtımı açısından bu görüntünün çok yanlış olduğunu belirten Can, "Hiç memnun değilim. Bizim yabancılar da geliyor. Her şey göz önünde. Su şişesi atıyorlar, pet bardağı atıyorlar.

Yabancı insanlar gelip, bir fotoğraf çekiyor, üstünde su şişesi gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Yani öyle hoş bir şey değil. Belediyeler el atmıyorlar.

İşte onun için söylüyorum. Yani belediyenin bakması lazım. Suruç'tan geldim, hiç memnun olmadım. Suyun rengi çok kirli. Yabancı insanlar geliyor, Adana'yı böyle tanıtmak kötü.

Ben de yabancı gibiyim, şimdi ben gördüm ve hiç memnun olmadım. Hani bu belediyenin bir el atmasını, yardımcı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"NEHİRDE KİRLİLİK KRONİKLEŞTİ"

Bölgedeki kirliliğin kronik bir sorun haline geldiğini ve nehir çevresinde hiçbir temizlik çalışması yapılmadığını vurgulayan Abit Kaplan ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Burası çok kötü. Hiç temizlenmiyor. Buranın temizlendiğini de hiç görmedim. Bir kere bile temizlendiğini görmedim. Turistler hep yanlış anlıyor, Adana'nın hep kirli olduğunu zannediyor.

Yani belediyemiz burayı temizlese çok iyi olur. Burada hijyen sıfır. Her yer pislik içinde. Deniz, dere, o karşıdaki parklar hep kirli. Temizlendiğini hiç görmedim. Buranın temizlenmesini istiyorum. Adana'nın en gözde yeri. Buranın temiz olması lazım."