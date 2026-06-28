Özgür Özel bu kez kamyon kasasında konuştu

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CHP'ye mutlak butlan geldi, çift başlılık başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu partiye geri döndü, Özgür Özel ve ekibi de görevden alındı.

Ancak Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü kabullenmiyor ve illere giderek mitingler yapıyor.

GAZİANTEP'E GİTTİ

Özgür Özel, bu kapsamda da son olarak Gaziantep'e gitti.

Özel'i dinlemeye gelen kalabalığın az olması dikkat çekerken, kamyon kasasında konuştuğu görüldü.

KAMYON KASASINA ÇIKTI

Özgür Özel'in, Gaziantep'te kendisini dinlemeye gelen sayılı vatandaşlara hitap etmek için kamyon kasasını kullandığı dikkati çekti.

"HAİN KEMAL" SLOGANLARIYLA GÜNDEMDE

Özgür Özel'in gittiği yerlerde "hain Kemal" sloganlarının atılması da tepkiye neden oluyor.

Son olarak Diyarbakır'da "hain Kemal" sloganları atılınca, Sezgin Tanrıkulu müdahale etti.

ALEVİ DERGAHINDA DA ATILDI

Özgür Özel'in dün İstanbul'da Muharrem Orucu Programı'na katıldığı Garip Dede Dergahı'nda, Özel'i karşılamaya gelenler de Hain Kemal sloganları atmıştı.

Alevi dergahındaki kötü sloganların atıldığı videolar, sosyal medyada büyük tepki aldı.