Norveç'te Türklere selam veren gurbetçi kadın, aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu

Sosyal medyayı ayağa kaldıran video...

Dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda Türk vatandaşı yaşıyor.

Bu ülkelerden bir tanesi de Kuzey Avrupa'da bulunan Norveç.

OTOBÜSTE BAŞKA TÜRKLERLE KARŞILAŞTI

Ülkede yaşayan Türkler zaman zaman birbirleri ile karşılaşırken sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu.

Norveç'te hayatına devam eden bir Türk kadın, otobüste başka Türklerle karşılaşmasını anlattı.

"LANET OLSUN BİZ TÜRKLER HER YERDEYİZ"

Türkçe konuşmaları duyduktan sonra yanlarına gidip selam verdiğini söyleyen kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu.

İki şahsa 'Merhaba, nasılsınız?' diye sorduğunu söyleyen kadın, 'Lanet olsun biz Türkler her yerdeyiz.' cevabını aldığını ifade etti.

"O KADAR ÇOK ZORUMA GİTTİ Kİ"

O anları gözyaşları içinde anlatan Türk kadın, "O kadar çok zoruma gitti ki. Olduğum yerde hiç Türk arkadaşım yok.

Bu kadar çok zor mu 'merhaba kardeşim' demek?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Söz konusu video, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Birçok kullanıcı, yaşadığı durum nedeniyle kadına destek mesajları gönderdi.