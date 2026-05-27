Adana'da sulama kanalına düşen genç, kalp masajıyla kurtarıldı
Adana'da sulama kanalına düşen ve akıntıyla sürüklenen genç, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılıp yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor.
Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen genç sulama kanalına düştü.
AKINTIYA KAPILAN GENÇ SUDAN ÇIKARILDI
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akıntıya kapılarak sürüklenen genç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Sağlık ekipleriyle birlikte müdahale eden itfaiye personelinin yaptığı kalp masajıyla genç hayata döndürüldü.
HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)