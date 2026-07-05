Adana'da altın sandığı imitasyon takıları çalıp kaçan zanlı yakalandı

Adana'da akılalmaz olay...

Saat 01.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda takı satılan mağazada, kimliği belirsiz yaşlı erkek şüpheli, mağazanın cam kapısının alt bölümünü taşla kırdı.

İMİTASYON TAKILARI ÇALDI

Sürünerek mağazaya giren şüpheli, altın görünümlü çok sayıda imitasyon takıyı çaldıktan sonra girdiği yerden çıkıp kaçtı.

Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Takılarının çalındığını fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine, polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin H.A. olduğunu belirledi.

YAKALANDI

Şüpheli, çaldığı ürünlerle yakalandı.

Malzemeler, iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"ZARARIMIZ TOPLAM 1 MİLYON LİRAYI BULUYOR"

Ebru Mintemur, şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Gece uyuduğumuz sırada burada bulunan arkadaşlar, ‘Dükkanınızı soyuyorlar’ diyerek bizleri aradı. İş yerine gelip güvenlik kameralarını incelediğimizde şüphelinin altın kaplama bileziklerimiz ve eşyalarımızı pantolonun içerisine koyduğunu gördük. Olaydan sonra, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra, eşyalarımızın bir kısmını getirdi. Dükkan masrafıyla birlikte zararımız toplam 1 milyon lirayı buluyor” dedi.