FIFA, ABD'li futbolcunun cezasını erteledi: Donald Trump teşekkür etti

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Dünya bu kararı konuşuyor.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek'i 2-0 yendi.

Karşılaşmada ABD'li futbolcu Folarin Balogun kırmızı kart gördü.

FIFA CEZAYI ERTELEDİ

FIFA, kırmızı kart gören Balogun'un cezasını erteledi.

25 yaşındaki futbolcu, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebilecek.

TRUMP TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra ABD Başkan Donald Trump'tan açıklama geldi.

Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, FIFA'ya teşekkür etti.

"BÜYÜK BİR HAKSIZLIĞI TERSİNE ÇEVİRDİLER"

ABD Başkanı, açıklamasında şunları kaydetti:

“FIFA'ya teşekkürler, doğru olanı yaptıkları ve büyük bir haksızlığı tersine çevirdikleri için!”

İKİYÜZLÜLÜK OLARAK YORUMLANDI

Öte yandan söz konusu karar bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar kararın ABD'nin ev sahipliği nedeniyle alındığınını ve çifte standart uygulandığını vurguladı.