U17 Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nı dördüncü tamamladı

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FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, parkeden 79-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

Mücadeleye istediği başlangıcı yapamayan millilerimiz, ilk çeyrekte rakibinin hücumlarına engel olmakta zorlandı.

Avustralya, ilk periyodu 30-12 önde tamamladı. İlk yarı ise 49-32 Avustralya üstünlüğüyle sona erdi.

FARK ERİDİ AMA YETERLİ OLMADI

İkinci yarıda toparlanan 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, farkı tek hanelere kadar indirdi.

Üçüncü periyot 61-54 Avustralya üstünlüğüyle geçilirken, millilerimiz son çeyrekte skoru lehine çevirmeyi başaramadı.

DÖRDÜNCÜ OLARAK TAMAMLADIK

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza attı.