Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan'ın ekibi Mosonmagyar ile golsüz berabere kaldı

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Beşiktaş, Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar ekibiyle karşı karşıya geldi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Wittmann Antal park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Wittmann Antal park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı rölantide geçti ve gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda da yapılan ataklardan sonuç çıkmazken, mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle bitti.

İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANMIŞTI

Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.

Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.