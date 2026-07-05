Britanya Grand Prix'sinde kazanan Charles Leclerc oldu

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2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor.

Şampiyonanın 9. yarışı olan Britanya Grand Prix'si, Büyük Britanya'da koşuldu.

Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 52 tur üzerinden yapıldı.

FERRARI İYİ BAŞLADI

Yarışa iyi başlayan taraf Ferrari pilotları oldu. Charles Leclerc, Kimi Antonelli'yi geçerek birinciliğe yükselirken, Lewis Hamilton da ikinci sıraya çıktı.

Hamilton, hatalı start nedeniyle 5 saniye ceza aldı. Tecrübeli pilot, 11. turda Antonelli'ye geçildi.

LECLERC LİDERLİĞİ ALDI

Pit stopların ardından bir süre liderliğe yükselen Kimi Antonelli, 37. turda yerini yeniden Charles Leclerc'e bıraktı.

Yarışın kalan bölümünde temposunu koruyan Monacolu pilot, son anları güvenlik aracı arkasında tamamlanan mücadelede damalı bayrağı ilk sırada gördü.

PODYUM RUSSELL VE HAMILTON'LA TAMAMLANDI

Mercedes pilotu George Russell yarışı ikinci sırada tamamladı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

VERSTAPPEN YARIŞ DIŞI

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, yaşadığı sorun nedeniyle yarışı gerilerde tamamladı. Red Bull pilotu Max Verstappen ise geçirdiği kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.Leclerc

BİR SONRAKİ DURAK BELÇİKA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışına Belçika ev sahipliği yapacak.