Britanya Grand Prix'sinde kazanan Charles Leclerc oldu
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'sini ilk sırada tamamlamayı başardı.
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor.
Şampiyonanın 9. yarışı olan Britanya Grand Prix'si, Büyük Britanya'da koşuldu.
Towcester kentindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 52 tur üzerinden yapıldı.
FERRARI İYİ BAŞLADI
Yarışa iyi başlayan taraf Ferrari pilotları oldu. Charles Leclerc, Kimi Antonelli'yi geçerek birinciliğe yükselirken, Lewis Hamilton da ikinci sıraya çıktı.
Hamilton, hatalı start nedeniyle 5 saniye ceza aldı. Tecrübeli pilot, 11. turda Antonelli'ye geçildi.
LECLERC LİDERLİĞİ ALDI
Pit stopların ardından bir süre liderliğe yükselen Kimi Antonelli, 37. turda yerini yeniden Charles Leclerc'e bıraktı.
Yarışın kalan bölümünde temposunu koruyan Monacolu pilot, son anları güvenlik aracı arkasında tamamlanan mücadelede damalı bayrağı ilk sırada gördü.
PODYUM RUSSELL VE HAMILTON'LA TAMAMLANDI
Mercedes pilotu George Russell yarışı ikinci sırada tamamladı. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.
VERSTAPPEN YARIŞ DIŞI
Mercedes pilotu Kimi Antonelli, yaşadığı sorun nedeniyle yarışı gerilerde tamamladı. Red Bull pilotu Max Verstappen ise geçirdiği kaza nedeniyle yarış dışı kaldı.Leclerc
BİR SONRAKİ DURAK BELÇİKA
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışına Belçika ev sahipliği yapacak.