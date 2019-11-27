Adana'da tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi

Hediyelik eşya dükkanı görünümü verilerek sigara üretimi yapılan atölyeye düzenlenen operasyonda, iki kişi gözaltına alındı.

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Ibrahimovic kulüp satın aldı

İsveç ekibi Hammarby, Ibrahimovic'in kulüpten hisse satın aldığını açıkladı. Yıldız futbolcu, "Hammarby, tutkulu taraftarlara sahip fantastik bir kulüp. Bu kulübü her zaman sevdim" dedi.