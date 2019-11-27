Adana'da tekel bayisinde 6 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da ekipler, kaçak içki ihbarı üzerine harekete geçti.
KAÇAK İÇKİ SATILDIĞI BİLGİSİNE ULAŞTILAR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bir tekel bayisinde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.
6 LİTRE KAÇAK İÇKİ, 1 RUHSATSIZ TABANCA
Bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle, bayiye operasyon yapıldı. Bayide yapılan aramada 6 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bayi sahibi C.B. gözaltına alınırken, zanlı sorusunun ardından adliyeye sevk edildi.