Adana'da tır kavşakta 2 otomobile çarptı: 5 yaralı
Ceyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tırın çarptığı 2 otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda Samet D. yönetimindeki tır, ışıklı kavşakta Tülay Y. idaresindeki otomobile ardından başka bir otomobile çarptı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından tır şoförü Samet D. gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)