Adanalı temizlik işçisi çöpten topladığı atıklarla köpekleri besliyor

Adana'da belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Mahmut Özübek, vatandaşlardan takdir topluyor.

KASAP ATIKLARINI KÖPEKLERE VERİYOR

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik görevlisi olarak çalışan Özübek her sabah görev yeri olan Eski Hal Sokağı'ndaki kasap dükkanlarının da bulunduğu bölgede temizlik yapıyor. Özübek temizlik yaptığı sırada bölgedeki çöp konteynerlerinde bulunan kasapların atıkları olan et ve kemikleri de toplayarak sokak köpeklerini kendi elleri ile besliyor. Temizlik işçisi Özübek’in bu hareketi ise vatandaşlardan takdir topluyor.