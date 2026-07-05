Adapazarı'nda 'poğaça parası' kavgasında darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Sakarya Adapazarı'nda 5 Nisan günü 76 yaşındaki Necmi Ertuna ile börek ve poğaça almaya gittiği pastanenin çalışanı Mehmet K. arasında fiyat tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., Ertuna'ya yumruk attı.

Mehmet K.'nın Ertuna'yı yerde de tekmelediği iddia edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuna, beyin kanaması geçirdi.

Ertuna daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL UYGULANDI

Olay sonrası Mehmet K. ise gözaltına alındı.

Mehmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Beynindeki hasar nedeniyle konuşamaz hale gelen ve yatağa bağımlı yaşayan Ertuna, taburcu edilmesinin ardından özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye devam etti.

Yaklaşık 20 gün önce İstanbul'un Pendik ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Ertuna, gece saatlerinde fenalaştı.

Beyin ölümü gerçekleşen Ertuna'nın, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.