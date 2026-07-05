Rusya'nın cenaze ateşkesi talebi Ukrayna tarafından reddedildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan stratejik öneme sahip Kostiantynivka’da cenaze teslimine yönelik önerilen geçici ateşkesin Ukrayna tarafından reddedildiğini açıkladı.

Rusya, geçtiğimiz cuma günü Kostiantynivka’nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuş, bölgede çatışmaların sürdüğünü belirtmişti.

RUSYA 6 SAATLİK ATEŞKES ÖNERDİ, UKRAYNA REDDETTİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin kasabayı kontrol altına almasının ardından Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslimi için insani bir girişimde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kostiantynivka ve çevresinde önerilen 6 saatlik ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediği öne sürülerek, Kiev yönetiminin hayatını kaybeden askerleri “tek kullanımlık malzeme” olarak gördüğü iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.