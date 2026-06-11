Adil Koçari, kimi kurtaracak: Taşacak Bu Deniz 2. sezon teorileri

Taşacak Bu Deniz sezon finalinde izleyicileri ekran başına kilitleyen büyük hesaplaşma, ikinci sezon öncesi sayısız teorinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Adil Koçari, kendisini imkansız bir seçimin ortasında buldu.

Sezon finali sahnesi sosyal medyada günlerce tartışılırken, dizinin hayranları yeni sezonda neler yaşanacağına dair farklı senaryolar üretmeye başladı.

Özellikle Adil'in sevdikleri arasında nasıl bir karar vereceği, finalde yaşananların bir tuzak olup olmadığı ve bazı karakterlerin gerçekten ölüp ölmediği soruları cevabını bekliyor.

Senaristlerin sezon boyunca sürdürdüğü sürprizlerle dolu anlatım da teorilerin daha da güçlenmesine neden oluyor.

Peki; Adil Koçari kimi kurtaracak? Esme, Eleni ve Fadime mi? İşte, Taşacak Bu Deniz hayranlarının ikinci sezon için öne sürdüğü en güçlü teoriler...

1. Adil önce Eleni'yi kurtaracak

Bu teoriye göre dizinin merkezindeki baba-kız hikâyesi ikinci sezonda daha da güçlenecek.

Adil'in yıllarca kaybettiğini sandığı kızını yeniden kaybetme riskini göze alamayacağı düşünülüyor. İzleyicilerin önemli bir bölümü Eleni'nin öncelikli tercih olacağını savunuyor.

2. Esme kendini feda edecek

Bir başka popüler teori ise Adil'in karar vermek zorunda kalmayacağı yönünde.

Buna göre Esme, Adil'in yükünü hafifletmek için kendisini geri plana atacak ve Adil'in Eleni veya Fadime'yi kurtarmasına zemin hazırlayacak. Böylece karakterin fedakârlık çizgisi korunmuş olacak.

3. Adil'in gizli bir planı var

Final bölümünde bazı izleyiciler, Adil'in tehditler karşısındaki sakin tavrının tesadüf olmadığını öne sürdü.

Bu teoriye göre Adil aslında üçünü de kurtarmaya yönelik bir plan hazırladı ve ikinci sezonun ilk bölümlerinde bu plan ortaya çıkacak.

4. Oruç geri dönecek ve dengeyi değiştirecek

Sezon finalinde Oruç'un akıbeti de netleşmedi.

Sosyal medyada dolaşan kulislere göre Oruç'un hayatta kalması ve kritik anda ortaya çıkarak Adil'in seçim yapmasını engellemesi ihtimali konuşuluyor.