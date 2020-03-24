Adıyaman, evde kal çağrısına uyan evlere kitap servisi yapıyor

Korona günlerinde hepimiz evlerimizdeyiz. Çoğu zaman kaygı duyacağımız haberler okuyoruz. Ancak güzel şeyler de oluyor. İşte onlardan birinden bahsedeceğim size…

Yakup Tosun, iki kitap yazmış, asıl işi tüpçülük olan bir yazar. Tanıyanlar onu Tüpçü Yazar olarak biliyor hatta. Hala bir yandan işini yürütürken bir yandan da kitaplarla ilgili projeler üretmeye devam ediyor. 9 arkadaş bir araya gelip ‘Hayatımız Kitap Grubu’ olarak çok güzel işlere imza atıyorlar…

Yakup ile sanırım 5 yıldır tanışıyoruz. Bugüne dek çok güzel işler yaptı ve projelerini her zaman şehrinin gelişmesine katkıda bulunmak için kullandı. Şimdi ise, sosyal medyada küçücük bir adımı belediyenin dikkatinden kaçmadı ve bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

Yakup ile konuştum ve örnek alınası bu iş nasıl büyüdü, öğrendim. Şimdi sizlere de aktarmak istiyorum…

#evdekalkitapoku KİTAP ÇEKİLİŞİ İLE BAŞLADI

Yakup’un yıllardır bir kütüphane kafe kurmak gibi bir hayali vardı ve sonunda “Hayathanem Kütüphanesi”ni kurdu. Finanse etmek için kitap satışının da olduğu bu yerde, öğrencilere sessiz bir kütüphane ortamında, ücretsiz su ve çay ikramı ile çalışma ortamı sunuyor.

Kitaplara gönül vermiş biri olarak, bu salgın günlerinde yine kitaplara başvurdu ve #evdekalkitapoku hashtagi açarak takipçilerine kitap hediye etmeye başladı. Adıyaman Belediyesi’nin sürekli dikkatinde olan çalışmaları gibi, nehre attığı bu taş da büyük bir etki yarattı.

Hayathanem olarak bir çekiliş başlattı. Şimdi sorduğu soruya doğru cevap veren iki kişiye, bir tane kendi kitabından, bir tane de başka kitap hediye ediyor.

Kendisine bu fikirdeki amacını sordum ve aktarıyorum...

(Yakup Tosun)

HERKES KENDİ PAYINA DÜŞERSE BU VİRÜSTEN DAHA HIZLI KURTULURUZ





- Yakup, sosyal medyada böyle bir şey yaparken amacın neydi ve işler nasıl büyüdü?

Hayathanem Kütüphanesi olarak evde kalmaya insanları teşvik etmek istiyordum. Tabii bir başına yapacaklarım, imkânlarım kısıtlı. Yine de herkesin elinden geleni isterse yapabileceğini, bireysel farkındalık yaratabileceğini düşünüyorum. Herkes kendi payına düşeni yaparsa, bu virüsten daha hızlı kurtuluruz. Belediye Başkanımız sayın Dr. Kılınç, sosyal konularda desteğini esirgemeyerek hep daha fazlası için çalışır. Yine öyle yaptı. Belediye fark etti ve iş, bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Ben bireysel olarak projeler üretmeye, odağıma hep kitapları almaya devam edeceğim. Hep okumamız, çok okumamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünleri de aşacağız…

BELEDİYE, SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ: HAYDİ ADIYAMAN KİTAP VAKTİ

Yakup Tosun’un işlerini takdir eden Adıyaman Belediyesi, bu işi de bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmeye karar verdi. Sosyal medya hesaplarından ‘evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlara, ‘evlere kitap servisi’ uygulamasını, #evdekaloku hashtagi, ‘Haydi Adıyaman Kitap Vakti’ başlığıyla başlattı.

25 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Adıyaman Kitap Fuarı’nda, fuara katılan yayımcılardan kitaplar alınmıştı. O gün alınan kitaplar, şimdi bu salgı günlerinde, insanların ruhunu iyileştirmek için kullanılıyor…

Vatandaşların büyük ilgisini gören bu yaklaşım, güzel anlara sahne oldu. Kitap talep edebilmek için tek şart ‘Evde kal!’ çağrısına uymaktı. Adres yazan her vatandaşın evine kitaplar servis edildi. Yüzlerce vatandaşa kitap hediye edildi. Ve edilmeye devam ediyor…

Projeye dikkat çekmek isteyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kitap talebinde bulunan ilk iki ailenin evine, kitapları bizzat teslim etti.

İnsanların evde kalmalarını ve kitap okumalarını önemseyen Dr. Kılınç, şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs nedeniyle dünyada bir buhran, bir kriz ortamı var. Tabii ki bu durumu iyi değerlendirmek lazım. Bu tür kriz ortamları, buhran ortamları insanın içindeki cevheri ortaya çıkartabilir. Biz de bu anlamda böyle ortamlarda kitap dağıtımı yapalım dedik. Millet olarak, ülke olarak çok az kitap okuyoruz. En azından böyle bir ortamda ufak da olsa insanların kitap okumalarına katkımız olsun diye düşündük. Sosyal medyadan da kitap okumak isteyenlere çağrıda bulunduk. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi.”

VATANDAŞ DA MEMNUN

Sosyal medya duyurusunun ardından yüzlerce talep geldi. Dr. Kılınç’ın kitap götürdüğü iki evden Sıtkı Bayraktar ve Sunahan Özdemir’in söylediklerini de aktarmak isterim…

Sıtkı Bayraktar: “İnsanların evde canları sıkılıyor. Bizler için şu an dışarı çıkma yasağı var. Ondan dolayı da başkanımızın böyle bir uygulama başlattığından dolayı bir kitap talep ettik. Başkanımız onu bize kadar getirdi. Çok teşekkür ediyoruz, bu uygulamanın devamını bekliyoruz.”





Sunahan Özdemir: “Başkanımızın böyle bir uygulama yaptığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Çocuklarımla birlikte kitap okumayı seviyorduk. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum. Mümkünse evlerinden çıkmasınlar. Evimizde oturup kitap okuyup, etkinlik yapalım. Facebook hesabımdan görmüştüm, başvurdum. Bu kadar erken dönüş yapacaklarını bilmiyordum.”

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Damla Karakuş

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