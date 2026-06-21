Adıyaman'da evin lavabosuna giren yılanın çıkartıldığı anlar kamerada

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Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi’nde, sabah saatlerinde tüler ürperten bir olay meydana geldi.

Evin lavabosuna giren yılanı fark eden vatandaşlar, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla kafese alınarak güvenli şekilde ortamdan uzaklaştırıldı.

Vatandaşlar büyük korku yaşarken, yılan ekipler tarafından doğaya salındı.