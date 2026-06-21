Adıyaman'da evin lavabosuna giren yılanın çıkartıldığı anlar kamerada
Kentte birr evin lavabosuna giren yılanın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Adıyaman'ın Yunus Emre Mahallesi’nde, sabah saatlerinde tüler ürperten bir olay meydana geldi.
Evin lavabosuna giren yılanı fark eden vatandaşlar, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI
Paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla kafese alınarak güvenli şekilde ortamdan uzaklaştırıldı.
Vatandaşlar büyük korku yaşarken, yılan ekipler tarafından doğaya salındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)