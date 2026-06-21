Alman turist sordu: Türkiye'ye bayıldık. Türkler neden Almanya'ya geliyor

İstanbul'u gezen Alman bir turist her fırsatta Batılı ülkelere Türkiye'yi kötüleyenleri rezil etti.

Alman turist, Türkiye hayranlığını açık yüreklilikle anlattı.

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALDI

İstanbul ziyareti sırasında sosyal medya hesabından video paylaşan Alman turist, Türkiye'de her şeyin harika olduğunu söyledi.

Almanya'da ne havanın ne de yemeklerin güzel olduğunu belirten genç turist, Türklerin Almanya'ya gitmesine hiç anlam veremediğini vurguladı.

"İSTANBUL'DA HER ŞEY HARİKA"

Genç turist, paylaştığı videoda şunları söyledi:

"İstanbul’a geldik ve buraya bayıldık. Yemek, deniz, güneş… Her şey harika.

"ALMANYA'DA HAVA KÖTÜ, YEMEKLER KÖTÜ"

Böyle olunca biz de neden bu kadar çok Türk'ün Almanya’ya geldiğini merak ettik.

Almanya'da hava kötü. Yemekler de kötü.

"TÜRKİYE'DE KÖTÜ OLAN NEDİR?"

Bu yüzden soruyorum; Türkiye’de kötü olan nedir?

Nedir bu kadar kötü olan? Bizim ilk bakışta göremediğimiz şey nedir?"