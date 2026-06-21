Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağıran aile tepki çekti

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Sosyal medya her geçen gün yeni bir video ile çalkalanıyor.

Tepki çeken videolar kullanıcılar arasında tartışmalara neden oluyor.

Tartışma yaratan videolara bir yenisi daha eklendi.

SÜNNET DÜĞÜNÜNE DANSÖZ ÇAĞIRDILAR

Sosyal medyada paylaşılan videoda oğullarının sünnet düğünü için organizasyon düzenleyen ailenin eğlence kapsamında dansöz çağırdığı görüldü.

Düğün sırasında kaydedilen görüntülerde dansözün sahne aldığı, sünnet olan çocuğun da eğlenceye eşlik ettiği anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı görüntülere tepkilerini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, küçük yaştaki bir çocuğun yer aldığı sünnet organizasyonunda dansöz oynatılmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi.