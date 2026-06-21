İsviçre'de ABD-İran zirvesi: İranlı heyet ortak görüntü vermedi

Orta Doğu'da yaklaşık 4 ay süren savaş sürecinin ardından gözler bu zirveye çevrildi.

İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen görüşmelere, ABD Bakan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf öncülük etti.

Bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da devam etmesi beklenen görüşmede dikkat çekici anlar da yaşandı.

İRANLI HEYET CANLI YAYINDA YER ALMADI

ABD Başkanı Yardımcısı Vance'ın müzakerelere ilişkin ilk değerlendirmeleri yaptığı canlı yayında, İranlı heyet yer almadı.

Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi verilmeyen müzakere heyetine yakın bir kaynak konuya ilişkin açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜ VERMEYİ KABUL ETMEDİLER

Açıklamada, ABD heyeti ile toplantının organizatörlerinin, çok taraflı görüşmeler başlamadan önce İran ve ABD heyetleri arasında tokalaşma ve ortak fotoğraf çekimi yapılmasını planladıkları belirtildi.

Söz konusu kaynak, İran müzakere heyetinin başkanı ve heyet üyelerinin bu protokol uygulamasına karşı çıktığını ve ABD heyetiyle ortak fotoğraf törenine katılmayacaklarını ilettiklerini aktardı.

FOTOĞRAF TÖRENİNDE YER ALMADILAR

Aynı kaynak, İran heyetinin itirazı ve törene katılmaması üzerine canlı yayın ile fotoğraf çekiminin iptal edildiğini, ardından İran heyetinin müzakere salonuna geçtiğini kaydetti.

Ayrıca, ABD heyetinin gazetecilerin müzakere alanından çıkarılabilmesi için İran heyetinden 5 dakika süre talep ettiği ve müzakereler öncesindeki fotoğraf töreninin İran heyeti olmadan gerçekleştirildiği aktarıldı.

İran ile ABD heyetleri İsviçre'de: Müzakere başladı

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