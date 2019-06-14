Adıyaman’da iki kedi karne aldı

Adıyaman'da, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda yıl boyunca öğrencilerle birlikte ders dinleyen, çocukların derslerinde ve davranışlarında olumlu etki sağlayan Miya ve Gofret için de karne hazırlandı.

KARNEDEKİ TÜM NOTLAR PEKİYİ

Kedilere, davranışlarının değerlendirildiği karnelerini 7-A sınıfı öğretmeni Asiye Sürücü verdi. Gofret ve Miya'nın karnesindeki tüm notların ‘pekiyi’ olması dikkati çekti.

DERSLERDEN 5'ER PUAN ALDILAR

Sevimli kediler, okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, oyun ve fiziki etkinlikler, beslenme alışkanlığı, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, uyku düzeni ve çevreye duyarlılık derslerinden 5'er puan aldı.

YAZ TATİLİNDE PROJENİN SAHİBİNDE KALACAKLAR

‘Miya ve Gofret’ yaz tatilini görevli memur Şafak Oruç'un evinde geçirecek. Oruç, kedilerin eğitim yılı boyunca okulda öğrencilerle birlikte olduğunu ifade etti.

‘Miya’ ve ‘Gofret’ için de karne töreni düzenlediklerini aktaran Oruç, sokaktan alarak sahiplendikleri kedilerin yaklaşık 8 aydır okulda öğrencilerle birlikte olduğunu anlattı.