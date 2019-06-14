taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8951
Euro
6.6404
Altın
1353.69
Borsa
90411.81
Gram Altın
256.77

Adıyaman’da iki kedi karne aldı

‘Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi’ kapsamında, öğrencilerin sahiplendiği ‘Miya’ ve ‘Gofret’ de karne aldı.

Haber Merkezi | 14.06.2019 - 13:43..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Adıyaman'da, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nda yıl boyunca öğrencilerle birlikte ders dinleyen, çocukların derslerinde ve davranışlarında olumlu etki sağlayan Miya ve Gofret için de karne hazırlandı.

KARNEDEKİ TÜM NOTLAR PEKİYİ

Kedilere, davranışlarının değerlendirildiği karnelerini 7-A sınıfı öğretmeni Asiye Sürücü verdi. Gofret ve Miya'nın karnesindeki tüm notların ‘pekiyi’ olması dikkati çekti.

DERSLERDEN 5'ER PUAN ALDILAR

Sevimli kediler, okul kültürüne uyum, öz bakım, kendini tanıma, iletişim ve sosyal etkileşim, oyun ve fiziki etkinlikler, beslenme alışkanlığı, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, uyku düzeni ve çevreye duyarlılık  derslerinden 5'er puan aldı.

Adıyaman’da iki kedi karne aldı

YAZ TATİLİNDE PROJENİN SAHİBİNDE KALACAKLAR

‘Miya ve Gofret’ yaz tatilini görevli memur Şafak Oruç'un evinde geçirecek. Oruç, kedilerin eğitim yılı boyunca okulda öğrencilerle birlikte olduğunu ifade etti.

‘Miya’ ve ‘Gofret’ için de karne töreni düzenlediklerini aktaran Oruç, sokaktan alarak sahiplendikleri kedilerin yaklaşık 8 aydır okulda öğrencilerle birlikte olduğunu anlattı.

Adıyaman’da iki kedi karne aldı

Adıyaman’da iki kedi karne aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

ABD tanker saldırısının olduğu yere destoyer gönderiyor

198
Canlı yayında 'bunak' tartışması

Canlı yayında 'bunak' tartışması

208
Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı

75
Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

Rusya'dan polislerin Türkiye'de tatil yapmasına onay

50
Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

Yeni askerlik sisteminde 12 celp dönemi olacak

61
Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

Van'da elektrik dağıtım şirketi çalışanları rüşvet aldı

92
Amerika ile İran yine birbirini suçladı

Amerika ile İran yine birbirini suçladı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir