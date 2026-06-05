Adıyaman'da ot biçme makinesine kolunu kaptırdı
Kahta ilçesinde kolunu ot biçme makinesine kaptıran F.A. isimli kadın, hastanede yapılan müdahalenin ardından ileri tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.
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Adıyaman Kahta'da korkunç olay...
Yolaltı köyünde hayvanlarına yem hazırlamak için makineye ot balyası atan F.A., sıkışan baltayı çekmek istediği sırada kolunu ot biçme makinesine kaptırdı.
Kazayı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
AĞIR YARALANDI
Sağlık ekipleri, kolundan ağır şekilde yaralanan F.A.’ya müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Daha sonra yaralı kadın, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalenin ardından F.A., ileri tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)