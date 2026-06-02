Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Adıyaman merkez İndere köyündeki Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 YARALI
Kavgada darp neticesi yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)