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Afganistan uyruklu çoban cinayete kurban gitti

Konya'da çobanlık yapan ve yaşadığı çadırda ölü bulunan Afganistan uyruklu gencin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili hayvanların sahibi ve sürünün eski çobanı tutuklandı.

DHA | 17.09.2019 - 08:57..
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Konya'nın Bozkır ilçesi Harmanpınar Yaylası'nda geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, hayvancılık yapan Durmuş G.'nin yanında çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu genç, sabah 09.00 sıralarında kaldığı çadırda hareketsiz halde yatarken bulundu.

Durmuş G., durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Afganistan uyruklu çoban cinayete kurban gitti

25 YAŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Çadıra gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. 25 yaşlarında olduğu belirlenen gencin cesedi, otopsi işlemleri için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afganistan uyruklu çoban cinayete kurban gitti

VÜCUDUNDA SAÇMA İZİNE RASTLANILDI

Yapılan otopsi işleminde, Afganistan uyruklu gencin karın bölgesinde saçma izleri olduğu ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hayvanların sahibi Durmuş G. ve sürünün eski çobanını gözaltına aldı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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