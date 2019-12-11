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Afrika'dan Türkiye'ye gelip dolandırıldılar

Kuzey Afrika uyruklu 26 genç, Türkiye'ye futbolcu olmak vaadiyle getirilerek dolandırıldı.

İHA | 11.12.2019 - 09:25..
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Filmleri konu olacak dolandırıcılık hikayesi İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

Kuzey Afrika’nın çeşitli ülkelerinden amatör futbol oynayan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşan bir dolandırıcı, Türkiye’de büyük takımlarda oynatma vaadiyle gençleri kandırdı.

26 FUTBOLCU ADAYINDAN 500'ER EURO ALDI

Afrikalı gençleri Türkiye’ye getiren dolandırıcı, Esenyurt’ta kiraladığı eve balık istifi doldurduğu 26 futbolcu adayı genci ortada bırakarak kayboldu. 26 futbolcu adayından bin 500'er euro alan dolandırıcının, daha önce aynı yöntemle çeşitli ülke vatandaşlarını da ağına düşürdüğü belirtildi.

POLİSE BAŞVURDULAR

Türkiye’de büyük takımlarda top oynama hayaliyle gelen gençler ise dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

Afrika'dan Türkiye'ye gelip dolandırıldılar

"TÜRKİYE'Yİ BABA KONUMUNDA GÖRDÜKLERİ İÇİN GÜVEN İÇİNDE GELİYORLAR"

Dolandırılan gençleri yol ortasında görüp yardım etmek isteyen Muhammet Alı Işık, "Kendileri, lisanslı futbolcular resmi yollarla Türkiye’ye Tunus’tan, Fas’tan, Cezayir’den gelmişler. Sanırım Türkiye’de Irak vatandaşı olduğunu söyledikleri bir şahıs bir organizasyon düzenlemiş. Bunlara da şu an gördüğünüz, sözleşme tarzında bu belgeleri vermişler. Her birinden bin 500 Euro para almışlar. Şimdi bu edebe, iz'ana sığacak bir davranış değil. Bu arkadaşlar özellikle Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen kardeşlerimiz Türkiye’yi 'baba' konumunda gördükleri için güven içinde Türkiye’ye geliyorlar. Tunus’tan Fas’tan Cezayir’den gelmişler. Bu arkadaşlar Tunus, Fas ve Morokko, Cezayir Tunus ve Fas’tan gelmiş bu arkadaşlar. Bunun dışında başka arkadaşlar da var şu listede zaten isimleri var. Mevzu bu ilgili savcılık departmanının da gerekli işlemleri yapmasını istirham ederiz çünkü bu çocuklar mağdur edilmiş” diye konuştu.

"BİZİM AMACIMIZ TÜRKİYE'DE TOP OYNAMAKTI"

Fas vatandaşı Yassin Oussama, Türkiye’ye büyük umutlarla geldiğini söyleyerek, "Bize Türkiye’ye gelirken bu sözleşmeyi yapan şahıs Türkiye’de futbol oynama vadinde bulundu. Malum futbolcular zaten bir umut arayışındadır. Türkiye umut kapımızdı. Bu Arap ülkelerinde de genellikle daha fazla. Bu dolandırıcı şahıs biz Türkiye’ye gelmeden önce bizden para istedi. Biz bu adama bin 500 euro yolladık ve buraya geldiğimizde bazı belgelere imza attırıldık. Bizim amacımız Türkiye’de iyi takımlarda top oynamaktı. Daha sonra bizi bir eve götürüp bıraktı ve haber alamadık. Şimdi Esenyurt'ta bir evde arkadaşlarımla kalıyoruz. Bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Afrika'dan Türkiye'ye gelip dolandırıldılar

Afrika'dan Türkiye'ye gelip dolandırıldılar

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