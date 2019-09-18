Afyon’a, Ekim’de AŞK Günleri geliyor

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bu yıl ilk kez düzenlediği “AŞK Kültür ve Sanat Günleri”, şehri 4 gün boyunca çeşitli sanatsal etkinliklerle süsleyecek. Bu arada buradaki AŞK, Ahmed Şemseddin Karahisari’yi temsil ediyor. Hemen kısaca bilgi vermek gerekirse Karahisari, günümüze az sayıda eseri ulaşabilmiş Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış hattatlardan. Hattat Karahisari’nin eserlerindeki imzalardan dolayı ise, 1470’lerde Afyonkarahisar’da doğduğu tahmin ediliyor…

İşte ilki düzenlenen bu etkinliğe Hattat Karahisari’den ilham alarak ismi verilmiş. 8000 yıllık tarihinin birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Afyonkarahisar’ın folklorik özelliklerini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu festival, şehrin kültür sanat potansiyelini de gözler önüne seriyor…

KÜLTÜREL DEĞERLER YAŞATILACAK, YAYILACAK

Bu festivale, Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz’ın himayesinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’ler, özel sektör işbirlikleri ile destek veriyor. Şehrin tarihi geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatları vasıtasıyla kültürel değerlerimiz de yaşatılacak ve yayılacak. Sanatçı ve zanaatkârların eserleri 4 gün boyunca Afyon’un sanatsal yönünü gösterecek. Şehir buram buram kültüründen doğan sanat kokacak…

Ahmed Şemseddin Karahisari, hat sanatında Anadolu’nun yedi büyük üstatlarından biri kabul ediliyor. Karahisari’den adını alan bu festival, geleneksel el sanatlarının, hat sanatının, zanaatkârlığın ön plana çıkarıldığı, bu kültürü bugüne tanıtan bir dizi etkinlik sunacak. Bunun yanında sanat tarihimizin ilk grafik üstadı Karahisari’den ilhamla oluşturulan atölye çalışmaları ile desteklenen faaliyetlerle kültürümüzün tanıtılması, kültürel ve sanatsal mekânların oluşturulması, turistik ürünlerin ortaya konulabilmesi, yaşatılması festivalin temel amaçlarından…

ETKİNLİK PROGRAMI

Festival kapsamında düzenlenen bu etkinlik, iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümünde, 10-13 Ekim tarihleri arasında Zafer Meydanı'nda el sanatları ağırlıklı bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. 4 günlük süreçte el sanatları ustalarının sunumları, atölye çalışmaları, geleneksel sporlar, konserler, hat çalışmaları, filmler, sergiler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar, söyleşiler yer alacak…

Şehir içi ve şehir dışından birçok sanatseverin katılımının beklendiği etkinliğin ikinci bölümü ise, 2 ay boyunca devam edecek. İkinci bölüm de, Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Paneli, Uluslararası Ebru Festivali, Selman-ı Farisi Paneli, Kültürümüzde Çocuk Yetiştirme Konferansı, duvar yazıları, sanat sokağı çalışmaları, kadınlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları, tiyatrolar, film gösterimleri, il ve ilçelerde konserler vb. gibi zengin bir içeriğe sahip…

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Damla Karakuş

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