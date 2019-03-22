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Afyon'da 97 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi tutuklandı.

İHA | 22.03.2019 - 17:28..
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan bir şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 lira ele geçirildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

4 şahısın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Afyon'da 97 kilo esrar ele geçirildi

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