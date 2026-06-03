Afyonkarahisar’da ayı gülü çiçeğini koparmanın cezası 700 bin TL

Afyonkarahisar’da bulunan ayı gülü çiçeği, Kızılören’e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi’nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 30 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında çiçek açmakta.

Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunarak bölge için turizm potansiyeli olan bir ürün haline geldi.

ÖNLEMLER ALINDI

Bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uygulanarak, çiçeklerin koparılmasını önlemek için önlemler alındı.

Ayrıca Latince adı “Paeonia officinalis” olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılmaya başlandı.

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 TL

Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise bu yıl 699 bin 245 TL olarak belirlendi.