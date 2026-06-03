Afyonkarahisar’da ayı gülü çiçeğini koparmanın cezası 700 bin TL
Kisra Vadisi’nde mayıs ve haziran aylarında açan ve koruma altında bulunan şakayak (ayı gülü) çiçeğini koparmanın cezasının bu yıl 699 bin 245 TL olduğu, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza kesildiği kaydedildi.
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Afyonkarahisar’da bulunan ayı gülü çiçeği, Kızılören’e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi’nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 30 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında çiçek açmakta.
Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunarak bölge için turizm potansiyeli olan bir ürün haline geldi.
ÖNLEMLER ALINDI
Bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uygulanarak, çiçeklerin koparılmasını önlemek için önlemler alındı.
Ayrıca Latince adı “Paeonia officinalis” olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılmaya başlandı.
KOPARMANIN CEZASI 699 BİN 245 TL
Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise bu yıl 699 bin 245 TL olarak belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)