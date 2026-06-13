Afyonkarahisar'da dolu yağışı; yollar kapandı, bahçeler zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bugün öğleden sonra hava sıcaklığının aniden düşmesi sonrası başlayan şiddetli dolu yağışı, etkili oldu.

Dakikalarca kesintisiz yağan dolu, sokakları ve caddeleri beyaza bürüdü.

EKİNLER VE MEYVE AĞAÇLARI DOLUNUN ŞİDDETİNE DAYANAMADI

Dolu birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri, traktörler ve iş makineleri kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Dolu yağışı, ulaşımı aksatmanın yanı sıra, bölgedeki tarımını da vurdu. Özellikle sebze fideleri, ekinler ve meyve ağaçları dolunun şiddetine dayanamadı.

ÜRETİCİNİN EMEĞİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Ağaçlardaki meyve ve yapraklar yerlere dökülürken, bahçelerdeki ürünler büyük oranda zarar gördü.

Beldede bahçesi zarar gören üreticiler, her şeyin çok kısa sürede geliştiğini, aniden bastıran dolunun ne var ne yoksa kırıp geçirdiğini, emeklerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILACAK

Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından Taşoluk'taki yerel yetkililer ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zarar gören ekili arazilerde ve bahçelerde hasar tespit çalışması başlatacağı kaydedildi.

Yetkililer, önümüzdeki saatlerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı