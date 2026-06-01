Afyonkarahisar'da otomobil, tur otobüsüne çarptı: Facia ucuz atladıldı

Çay–Emirdağ karayolu üzerinde bulunan Bolvadin Otogar Kavşağı’nda A.S. idaresindeki 34 NR 6927 plakalı otomobil, kavşak içerisinden çıkan N.Ç. yönetimindeki 42 ND 500 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralı otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOBÜS YOLCULARI FACİADAN KURTULDU

Tur otobüsünde bulunan yolcular, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olayın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, özellikle kavşaklarda dikkatli geçiş yapılması ve hız kurallarına uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.