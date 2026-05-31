Afyonkarahisar’da traktör kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da feci kaza...

Dün saat 15.00 sıralarında Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarında Ü.Y., arazi yolunda kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.

TRAKTÖR DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan traktör devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

BABA VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Traktörün altında kalan Ü.Y. ile oğlu M.M.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücünün diğer oğlu R.Y. ise Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.