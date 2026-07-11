Afyonkarahisar'daki fabrika yangınında kilolarca et zarar gördü

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Afyonkarahisar'ın Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sucuk ve et işleme tesisinde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede tüm tesisi saran alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yapıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

5 SAATİN ARDINDAN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin sabaha kadar soğutma çalışması yürüttüğü tesisteki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

KİLOLARCA ET ZARAR GÖRDÜ

Fabrikanın büyük bölümünde hasara neden olan yangından çatıdaki güneş panellerinin de etkilendiği, özellikle işlenmeyi bekleyen kilolarca etin zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkışıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.