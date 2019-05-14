taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0671
Euro
6.8226
Altın
1297.97
Borsa
87379.86
Gram Altın
252.851

Ağabeyini öldüren zanlı: Kazara oldu

Bursa'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı kardeş ifadesinde öldürme kastı olmadığını, ağabeyini kazara bıçakladığını ileri sürdü.

İHA | 14.05.2019 - 10:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Münir Salır (48), sabah saatlerinde kardeşi Mümün Salır'ın (41) evine giderek tartışmaya başladı.

OĞLU VE EŞİNİN YANINDA BIÇAKLADI

Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan arbedede Mümün Salır, abisi Münir Salır'ı, oğlu ve eşinin yanında göğsünden bıçakladı. Münir Salır kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Salır'ı Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağabeyini öldüren zanlı: Kazara oldu

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİYLE DAVA AÇILDI

Durumu ağır olan Münir Salır, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeşi ise cinayet polisi tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında kardeşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılan sanık Salar'ın yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

AMACI ÖLDÜRMEK DEĞİLMİŞ

Duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanık, öldürdüğü abisinin eşi, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada olay günü yaşananları anlatan Salır, amacının öldürmek olmadığını ileri sürdü.

Ağabeyini öldüren zanlı: Kazara oldu

"KAZAEN OLDU, PİŞMANIM"

Katil zanlısı gözyaşları içerisinde yaptığı savunmasında, "Olay sabahı oturduğumuz aile apartmanında üst kattan ağabeyimin bağırma seslerini duydum. Yanına gittiğimde mutfakta idi. Sakinleştirmeye çalıştım. Bu sırada elimde bıçak vardı. Ağabeyimin bir bacağı protez idi. Bir metre mesafe olan aramızda, üzerime gelirken fayansın üzerindeki halıda ayağı kayınca kolumu tutmaya çalıştı. İkimiz birden yere düştük. Bıçak sol omzuna geldiğini fark etmedim. Kendimi dışarıya attığımda elimde bulunan bıçakta kan izi gördüm. Oğlum aklıma gelince, içeriye girdim. Bu sırada ağabeyim merdivende yerdeydi. Bana ‘Mümün’ diye seslendi, ‘efendim abi’ dedim. 112 Acil ambulansa haber verdim. Hastaneye götürdüler. Sonra öldüğünü öğrendim. Kazaen oldu, pişmanım." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

112
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

162
Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

83
ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

ABD F-35'leri Körfez'de kullanıyor

51
Köpeği kurtarmak isterken takla attı

Köpeği kurtarmak isterken takla attı

111
Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

83
Mustafa Yeneroğlu istifasını sundu

Mustafa Yeneroğlu istifasını sundu

212
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir