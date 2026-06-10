Ağrı İshak Paşa Sarayı'na bayramda ziyaretçi aktı
Ülkemizin önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, bayram tatilinde 25 bin kişiyi ağırladı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan İshak Paşa Sarayı, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan önemli eserler arasında yer alıyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA ZİYARETÇİ AKINI
Kurban Bayramı tatili süresince tarihi yapıyı 25 bin 330 kişi ziyaret ederken yeşilin farklı tonların içerisindeki manzara, turistler tarafından görüntülendi.
Dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip olan sarayın karakteristik kırmızı taşlı ana kubbesinde otlar çıktığı görüldü.
Ziyaretçiler, özellikle yüksek noktalardan çekilen fotoğraflarda görülen otların temizlenmesini istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)