Ağrı'da bisikletli çocuklara çarpan sürücü kaçtı
Patnos ilçesinde bisiklet süren çocuklara otomobiliyle çarparak kaçan sürücü, emniyet ekipleri tarafından aranıyor.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde saat 16.30 sıralarında Patnos ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Adliye Sarayı önünde meydana gelen olayda yolda bisiklet süren yaşları 10 ile 15 arasında değişen 3 çocuğa, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ BAŞKA BİR ARAÇLA KAÇTI
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü, olay yerinde duran başka bir araca binerek hızla kaçtı.
AĞIR YARALANAN ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 çocuktan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ ARANIYOR
Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için bölgedeki kameraları incelemeye aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor