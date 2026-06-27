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Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü ağır 6 yaralı

Ağrı-Eleşkirt yolunda, yol bakım çalışmaları nedeniyle tek şerite düşen trafikte iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

DHA DHA
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Ağrı-Eleşkirt kara yolunun sanayi sitesi bölgesinde gece saatlerinde kaza meydana geldi.

Yol bakım çalışmaları nedeniyle tek şeritten verilen trafikte iki otomobil çarpıştı.

Kazada 4’ü ağır, 6 kişi yaralandı.

ARAÇLARDAN BİRİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçlardaki yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)