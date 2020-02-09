Ağrı'da iki sigara kaçakçısı yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, atlı 2 kişi İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yaptı.
Müdahale edilen, atlı 2 kişinin çuvallara kaçak sigara gizlediği belirlendi.
798 KARTON SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesi Başköy köyü bölgesinde devriye faaliyeti sırasında, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan atlı 2 kişiye müdahale edildi.
Söz konusu kişilere ait çuvallar içinde yapılan aramada 798 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara bilgi verildi, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.