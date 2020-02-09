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Ağrı'da iki sigara kaçakçısı yakalandı

Ağrı'da İran sınırından yasa dışı yollarla yurda giriş yapan iki kişinin gizlediği kaçak sigaralar ele geçirildi.

AA | 09.02.2020 - 23:05..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, atlı 2 kişi İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yaptı.

Müdahale edilen, atlı 2 kişinin çuvallara kaçak sigara gizlediği belirlendi.

798 KARTON SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesi Başköy köyü bölgesinde devriye faaliyeti sırasında, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan atlı 2 kişiye müdahale edildi.

Söz konusu kişilere ait çuvallar içinde yapılan aramada 798 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara bilgi verildi, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da iki sigara kaçakçısı yakalandı

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