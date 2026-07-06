Ağrı'da İran'dan gelen araçta uyuşturucu bulundu
Ağrı'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan aracın tavan ve yan döşemelerine gizlenmiş toplam 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen araçtan şüphelenen ekipler aracı yakın takibe aldı.
X-ray taraması ve narkotik köpeklerin de katıldığı detaylı aramalarda aracın tavan ve yan döşemelerinin içerisine gizlenmiş bölmeler tespit edildi.
UYUŞTURUCU BULUNDU
Görevliler tarafından sökülen tavan ve yan döşemelerde 79 kilo 642 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye ve araca ekiplerce el konulurken olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)