Venezuela'da depremlerde ölenlerin sayısı 3 bin 535'e çıktı

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Venezuela, 24 Haziran'da 39 saniye arayla şiddetli depremlerle sarsıldı.

7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken can kaybı artmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 535'E ULAŞTI

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ulusal basına yaptığı açıklamada deprem felaketinin yaşandığı ülkedeki son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Depremlerde can kaybının 3 bin 535'e çıktığını aktaran Rodriguez, felakette yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 82'ye yükseldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 ton gıda ulaştırıldığını söyledi.

ON BİNLERCE KİŞİ İÇİN KAYIP BİLDİRİMİ YAPILDI

Hasar gören bina sayısının 856 olduğunu aktaran Rodriguez, tamamen çöken bina sayısının ise 190 olduğunu kaydetti.

Kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan 'Venezuela Depremi Kayıpları' (Desaparecidos Terremoto Venezuela) adlı sivil girişimin internet sitesinde şu ana kadar 31 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldığı bilgisi yer aldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.