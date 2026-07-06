Göztepe, Santos'u Partizan'a kiraladı
Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u (Jeh) Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralandığını duyurdu.
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Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe'de veda gerçekleşti.
İzmir temsilcisi, Brezilyalı hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos'u (Jeh) Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralandığını duyurdu.
"BAŞARILAR JEH!"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jeferson Marinho dos Santos, satın alma opsiyonuyla birlikte Sırbistan ekiplerinden Partizan'a kiralanmıştır. Başarılar Jeh!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)