İspanya, Dünya Kupası'nda Portekiz'i eledi!

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz ile Luis de la Fuente'nin çalıştırdığı İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geldi.

Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan ve İngiliz hakem Anthony Taylor'un yönettiği müsabakada kazanan İspanya oldu.

İspanya, Portekiz'i 1-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İLK YARIDA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

MENDES YERİNE SEMEDO OYUNDA

Portekiz’de Nuno Mendes, 56'ncı dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Mendes’in yerine Fenerbahçe'de forma giyen Nelson Semedo mücadeleye dahil oldu.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında sahneye çıkan Mikel Merino, attığı golle İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca İspanya, sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

İSPANYA RAKİBİNİ BEKLİYOR

İspanya, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

RONALDO'NUN VEDASI

Öte yandan Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo kariyerinin son Dünya Kupası maçına çıkmış oldu.