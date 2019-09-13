taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6872
Euro
6.315
Altın
1505.06
Borsa
102696.18
Gram Altın
274.559
Bitcoin
58671.5

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa kararı aldı

AK Parti'nin ihracını istediği Ahmet Davutoğlu, istifasını açıklamak üzere kameralar karşısına geçiyor.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 10:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa kararı aldı

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, son dönemde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştiriyordu.

AK Parti; il başkanları ile ilçe başkanlarının Davutoğlu'nun ekibi tarafından aranarak "Bizimle misiniz?" sorularının yöneltildiğini öğrenmesi üzerine harekete geçti.

Davutoğlu ve beraberindeki bazı isimlerin ihracı istendi.

İHRAÇ ÖNCESİ İSTİFA KARARI

Ahmet Davutoğlu ise buna karşılık olarak, ihracı beklemeden AK Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor.

Davutoğlu, istifa kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa kararı aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

Erdoğan'ın talimatıyla İzmir'in sorunları çözülüyor

105
G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok

G.Saray'dan Başakşehir'e: Daha yeterli tarihiniz yok

92
AB'den İngiltere'ye: Avrupalı değildiniz

AB'den İngiltere'ye: Avrupalı değildiniz

50
Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza

Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza

143
Tutuklu 5 Cumhuriyet gazetesi yazarı serbest kaldı

Tutuklu 5 Cumhuriyet gazetesi yazarı serbest kaldı

111
TEM Altınşehir'de tanker devrildi

TEM Altınşehir'de tanker devrildi

40
Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir