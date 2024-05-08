Temiz sanıyoruz meğer en kirli noktalar oralarmış! Temizlik yaparken sakın atlamayın… Ev temizliği yaparken kirli noktalar denildiği zaman ilk olarak akla tuvalet, kapı kolları gibi noktalar gelir. Meğer kirli sandığınız o noktaların aksine ihtimal bile vermediğiniz o 5 nokta mikropların üreme alanı…

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Evde her gün kullandığınız ama kirli olabileceğini düşünmediğiniz bazı noktalar bulunur. Bu noktalar kapı kolları veya tuvaletlere göre bile mikroplar için adeta biçilmiş kaftan.

Belki de aklınıza bile gelmeyecek olan bu noktaları öğrendikten sonra şaşırmamak elinizde olmayacak. Mikropların ürümeyi sevdiği bu noktalar çoğu kişinin gözünden kaçtığı veya temiz olduğunu düşündüğü için kapı kolları veya tuvaletler kadar sık temizlenmiyor.

İşte, öğrendikten sonra temizlemeyi asla ihmal etmeyeceğiniz o 5 nokta…

1- Kahve rezervuarları

Kullandığınız kahve veya espresso makinesinin türü ne olursa olsun, hazneyi temizlemek genellikle göz ardı edilir. Makinelerin rezervuar bölümleri bakteri, küf ve maya gelişimi için uygun bir alan olabilir. Bu alanları ayda bir kez sirkeli su ile temizlemeniz gerekir.

2- Mutfak tezgahı

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre evlerin yüzde 30'unda koliform bakterilerin bulunduğu tezgahlar vardır. Koliform bakteriler ise et ürünlerinden gelir. Eller bakterilerle temas ettiğinde ve hemen yıkanmadığında bakteriler evin diğer alanlarına yayılabilir. Tezgahları temizlemek için öncelikle sıcak sabunlu su ile yıkamanızı ve ardından temiz su ile durulamanız önerilir.

3- Musluk

Mutfak musluğunun sapı mikropların saklandığı akla gelmeyen diğer bir noktadır. Araştırmalar tarafından, hem mutfak hem de banyo musluklarında koliform bakteri, maya ve küf bulunduğunu tespit edildi. Bakterilerin önüne geçmek için muslukları her gün dezenfektan veya çamaşır suyu solüsyonuyla temizlediğinizden emin olmanız bakteri oluşumunun önüne geçmenizi sağlar.

4- TV kumandası

Belki de saydığımız bu noktalar arasında aklınızın ucundan bile geçmeyecek yegane nokta televizyon kumandasıdır. Televizyonların uzaktan kumandası mikrop ana hedef noktalarındandır. Uzaktan kumanda tüm aile üyeleri tarafından paylaşıldığından ve evin en çok dokunulan alanı olduğundan, bunun düzenli bir temizlik rutininin parçası olduğundan emin olmalısınız. Dezenfektan mendillerle kumandaları sürekli temizlemelisiniz.

5- Çamaşır yıkama ve kurutma makinesi

Giysilerimizi temiz ve kuru tutmak için çamaşır yıkama ve kurutma makinelerine güveniyoruz; ancak kir ve mikroplar her iki makinede üreyebilir.