Ahmet Kaplan, Wimbledon'a ilk turda veda etti

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da heyecan devam ediyor.

Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada, 8 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde ilk tur maçına çıktı.

VEDA ETTİ

Ahmet, Hollandalı, 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştığı mücadeleyi 2-0 (0-6, 0-6) kaybederek turnuvaya teklerde veda etti.