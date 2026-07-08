NATO'nun tersi sanılmıştı! Meğer OTAN'ın başka bir anlamı varmış

2026 NATO Zirvesi'nde birçok afiş, belge ve resmi paylaşımda "NATO" ve "OTAN" yazısını görenler, kelime oyunu diye düşündü.

Kısa sürede "NATO logosunda neden OTAN yazıyor?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

İlk bakışta NATO'nun yansımasını ifade ettiği düşünülen OTAN'ın, aslında farklı bir anlamı olduğu ortaya çıktı.

Peki, OTAN ne demek? İşte, anlamı...

FRANSIZCA ÇIKTI

NATO'nun resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Bu nedenle ittifakın iki farklı resmi kısaltması bulunur.

İngilizcede örgütün adı North Atlantic Treaty Organization olduğu için kısaltma NATO olarak kullanılıyor.

Fransızcada ise aynı örgütün adı Organisation du Traité de l'Atlantique Nord şeklinde yazılıyor.

İşte logoda görülen OTAN ifadesi de bu Fransızca adın kısaltmasından oluşuyor.