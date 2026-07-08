Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde zirveyi başarıyla tamamladık

Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE TAAHHÜTLERİN UYGULANDIĞINI GÖSTERDİK"

Basın toplantısında "Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık" ifadelerini kullanan Rutte, geçen yıl Lahey Zirvesi'nde müttefiklerin İttifak'ı güçlendirmek için tarihi kararlar aldığını anımsatarak, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da bu taahhütler artık hayata geçiriliyor" diye konuştu.

"MÜTTEFİKLER GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAYACAK"

Rutte, basın toplantısının devamında şunları söyledi:

Müttefikler, hem savunma harcamalarını hem de savunma sanayisine harcamalarını artıracağını söylediler. İttifakın güvenliğine bu şekilde katkı sağlayacaklar.

Üretimi arttırmak, inovasyona yatırım yapmak ve tabii ki işbirliğini en üst seviyeye çıkartmak hedeflerimiz.

50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Savunma sanayii sektörü ile hükümetlerin birlikte çalışmaya istekli olduğunu görüyoruz. Yalnızca bir günde 50 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını görüyoruz.

NATO'nun yakıt tedarik zincirini de güçlendirme kararı alındı. Müttefikler detayları netleştiriyorlar.

"UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK"

NATO, Ukrayna'ya da destek oluyor. Müttefikler bu yıl ve önümüzdeki yıl için Ukrayna'ya 50 milyar euro destek sağlayacaklarını bildirdi. Ukrayna muharebe alanında dinamikleri değiştirirken bizim desteğimiz de sürüyor.

5. MADDE VURGUSU

Ankara'da bir kere daha 5. madde kapsamında ortak savunma taahüdünde bulunduk. Tek bir üyeye saldırılması tüm üyelere saldırı anlamına gelir.

Ankara'da müttefikler, kolektif savunmaya ve 5. Madde'ye olan sarsılmaz bağlılıklarını yeniden teyit etti.

NATO 3.O

Aynı zamanda ittifakın modernize edilmesi kararları da alındı. Bu da daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa anlamına geliyor. Savunmaya yatırım güvenliğimizi artıracak. NATO 3.0 da bu anlama geliyor."

NATO 3.0'ın özü budur, uyum sağlamayı sürdüren ve 1 milyar insanın güvenliğini sağlamaya devam eden bir İttifak."