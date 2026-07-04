Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik: Annem okkalı bir miras bıraktı

Yeşilçam'ın sevilen ismi Ahu Tuğba, 28 Eylül 2024'te ABD'de hayatını kaybetti.

69 yaşında vefat eden oyuncunun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Annesinin ölümünün ardından büyük bir yas dönemi geçiren Anjelik Calvin, Habib Babar’ın programına konuk oldu.

Burada annesinin dostlarının vefasızlığından dert yanan Anjelik, dikkat çekici açıklamalarda da bulundu.

"5 DADIYLA BÜYÜDÜM"

Çocukluk yıllarına ilişkin konuşan Anjelik Calvin, 23 yaşına kadar 5 dadıyla büyüdüğünü, hafta içi ve hafta sonu için ayrı şoförlerinin bulunduğunu, özel helikopter ve teknelerle seyahat ettiklerini anlattı.

"HİÇ ÇALIŞMASAM DA OLUR"

"Annen sana kendini idame ettirebileceğin bir miras bıraktı mı?” sorusuna da cevap veren Calvin, şöyle konuştu:

"Kur-an'ı Kerim bıraktı, duaları bıraktı. Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur.

Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası bana Allah'ı tanıtan, Kur-an'ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak."