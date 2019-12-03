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Aile Bakanı, küçük Devran'ın yüzünü güldürdü

Bedensel engeli olan öğrenci için, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk talimat verdi, Sivas Vali'si harekete geçti. 11 yaşındaki Devran'a akülü araç gönderildi.

AA | 03.12.2019 - 12:06..
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Sivas’ta, öğretmen olan Sedat Bayiskit, 11 yaşındaki bedensel engelli öğrencisi Devran'a, evinde eğitim verebilmek için haftanın 2 günü kendisine ait otomobili ile yakıt giderlerini kendisi karşılayarak 100 kilometre yol katediyor.

''BİLGİSAYARA İHTİYACI VAR'''

Bayiskit, öğrencisinin bir harf öğrenebilmesi için 100 kilometre yol katettiğini belirterek, “Devletimiz sağ olsun böyle bir hizmet sundu, biz de burada görev alıyoruz. Devran ve ailesi ile gurur duyuyorum, okuma yazmayı sökeceğine ve daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Devran’ın burada hiç arkadaşı yok, koskocaman köyde tek çocuk. Çocuğun hem derslerini yapabilmesi için hem de can sıkıntısını giderebilmesi için bir bilgisayara ihtiyacı var. Güzel insanlardan bir tanesinin çıkıp bu çocuğa bilgisayar hediye edecektir diye umut ediyorum. Devran’ın bir harf öğrenmesi beni mutlu ediyor. Bir harf öğrenebilmesi için 100 kilometreden fazla yol katediyorum. Geliş, gidiş yaparken çok zorlanıyoruz ama bütün çabamız Devran’ın bir harf öğrenebilmesi için. Yol mesafesi 100 değil 200 kilometre de olsa biz eğitim öğretim faaliyetlerinden geri kalmayı düşünmüyoruz. Yıl sonuna kadar bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencisine 1 harf öğretebilmek için 100 kilometre yol kat ediyor ViDEO

Aile Bakanı, küçük Devran'ın yüzünü güldürdü

YARDIM İSTEĞİNE AİLE BAKANI VE VALİ'DEN CEVAP GELDİ

11 yaşındaki Devran'ın eğitimine katkı sağlayacak olan bilgisayar, Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından temin edildi.

Ayrıca, yaşanan bu olaya karşı desteksiz kalmayan Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Devran'a, kullanabilmesi için akülü araç gönderdi.

Aile Bakanı, küçük Devran'ın yüzünü güldürdü

Aile Bakanı, küçük Devran'ın yüzünü güldürdü

Aile Bakanı, küçük Devran'ın yüzünü güldürdü


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