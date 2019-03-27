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Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Aydın-İzmir otoyolunun Işıkkent çıkışında bulunan gişelerdeki beton bariyere çarpan aracın 16 yaşındaki genç sürücüsü, feci şekilde can verdi.

İHA | 27.03.2019 - 11:53..
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Yüksek hızla seyreden bir otomobil, Aydın-İzmir otoyolunun Işıkkent çıkışında bulunan gişelerdeki beton bariyere çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çarpmanın şiddetiyle araç parçalanıp, alev aldı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 16 yaşında olduğu belirtilen sürücü O.K.’nin feci şekilde can verdiğini belirledi.

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

AİLESİNİN HABERİ YOKTU

İddialara göre, olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki O.K., ailesine ait aracı henüz ehliyeti bulunmadığı için gizlice evlerinin önünden aldı.

Gişelerdeki beton bariyere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti İZLE

Olayın ardından aracın sahibine ulaşan jandarma ekipleri, aileden araçlarının kapılarının önlerinde olduğu yönünde cevap alınca olayın gerçeğini öğrendi.

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

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